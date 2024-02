Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez è protagonista di un curioso retroscena che riguarda la compagine giallorossa: i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport porta a galla un retroscena che riguarda il capitano dell’Inter Lautaro e la Roma, prossima avversaria dei nerazzurri all’Olimpico.

L’attaccante argentino, infatti, attualmente in vetta alla classifica dei marcatori, ha segnato un solo gol ai giallorossi in campionato, il 23 aprile 2022 (punteggio finale 3-1, con gli altri gol nerazzurri di Brozovic e Dumfries). All’Olimpico, poi, non è mai riuscito a far gol. Un trend che può essere invertito sabato 10 febbraio.

