Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato Roma-Inter ai microfoni di Radio Radio.

LE PAROLE – «Sono curioso di vedere Roma-Inter di sabato prossimo, per tanti motivi. Sarebbe stata la partita di Mourinho, e lo è di Lukaku. Il cambio allenatore nella Roma era programmato ed è stato pensato bene. La squadra mi sembra migliorata anche atleticamente, e secondo me De Rossi ha studiato qualcosa di nuovo in allenamento».

