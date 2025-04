Roma-Juventus, formazioni: l’escluso dai titolari di Igor Tudor

Roma-Juventus, Tudor ridisegna l’attacco bianconero: chi sarà titolare e chi invece partirà dalla panchina? Tutte le ipotesi.

La sfida tra Roma e Juventus, in programma all’Olimpico, arriva in un momento cruciale della stagione. I bianconeri, reduci da una vittoria fondamentale contro il Genoa, si giocano punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma l’attenzione è tutta rivolta alle scelte di Igor Tudor, chiamato a confermare il buon impatto del suo esordio sulla panchina juventina e, allo stesso tempo, ad apportare quegli aggiustamenti necessari per affrontare una squadra in grande forma come quella giallorossa.

La Juve deve fare i conti con alcune assenze pesanti: su tutte quella di Federico Gatti, out per infortunio, che costringe il tecnico a modificare il pacchetto difensivo. In porta ci sarà ancora Michele Di Gregorio, mentre in difesa si va verso la conferma del trio Kalulu-Kelly-Veiga. Tuttavia, le scelte più attese riguardano l’attacco.

Le alternative per la trequarti

Un primo segnale di discontinuità potrebbe arrivare dalla posizione di trequartista. Teun Koopmeiners, impiegato in quel ruolo nella scorsa partita, non ha brillato e secondo molti osservatori potrebbe partire dalla panchina. In quella posizione, Tudor sta valutando la possibilità di spostare Nico Gonzalez più avanti, ruolo già sperimentato con discreto successo. Ma la vera sorpresa potrebbe essere Kenan Yildiz, protagonista assoluto nella gara contro il Genoa, che si candida a una maglia da titolare.

Il nodo centravanti: Vlahovic o Kolo Muani?

Il nome caldo resta quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sembra aver ritrovato fiducia e forma e rappresenta, per caratteristiche, il profilo ideale per il gioco di Tudor. Nonostante la concorrenza interna, Randal Kolo Muani – molto utilizzato nella gestione Thiago Motta – potrebbe restare ancora ai margini, almeno inizialmente.

A meno di colpi di scena, sarà quindi Vlahovic a guidare il reparto offensivo della Juventus contro la Roma, supportato da Yildiz e uno tra Gonzalez e Koopmeiners. Tudor, pur mantenendo una base solida, è pronto a sorprendere ancora, giocandosi al meglio questa delicatissima sfida per l’Europa.