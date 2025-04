Roma-Juventus 1-1: si complica la corsa Champions League, non basta la rete di Locatelli

Roma-Juve 1-1: Locatelli illude, Shomurodov risponde. Pari amaro in chiave Champions.

All’Olimpico, Roma e Juventus si sono affrontate in un match cruciale per la lotta Champions, chiuso sull’1-1 dopo novanta minuti di pura intensità. I bianconeri hanno colpito per primi al 40’, quando Manuel Locatelli ha approfittato di un’incertezza difensiva giallorossa per infilare il portiere con un tiro preciso da fuori area. La Roma, però, ha reagito con carattere e al 49’ ha pareggiato i conti grazie a Eldor Shomurodov, che ha messo dentro un pallone ben servito dai compagni. Le due squadre si sono date battaglia fino all’ultimo, creando occasioni ma senza trovare il guizzo decisivo. Un punto che soddisfa poco, con i tifosi di entrambe le curve a masticare amaro per quello che poteva essere.

Juventus, la strada per la Champions si fa ripida

Per la Juventus, questo pareggio sa di occasione sprecata. La squadra di Igor Tudor, invischiata in una stagione di luci e ombre, vede complicarsi il cammino verso la Champions League, un obiettivo che a Torino considerano imprescindibile. Servivano tre punti per tenere a distanza le rivali e dare una sterzata a un’annata altalenante, ma la Vecchia Signora non è riuscita a concretizzare la superiorità mostrata a tratti. Troppo sterile l’attacco, troppo fragile la tenuta mentale nei momenti chiave: il pari di Roma è un campanello d’allarme per una Juventus che ora rischia di perdere terreno prezioso. Con le altre big pronte ad approfittarne, il margine di errore si assottiglia pericolosamente.

La classifica: bagarre per l’Europa che conta

A 31 giornate disputate, la Serie A offre una classifica incandescente nella lotta Champions. L’Inter comanda con 68 punti, seguita dal Napoli a 64. L’Atalanta occupa il terzo gradino con 58 punti segue il Bologna a 56 proprio come la Juventus che resta aggrappata al quarto posto. Alle sue spalle, la Lazio respira sul collo con 55 punti, tallonata dalla Roma a 53, che con questo pareggio tiene accesa la fiammella della speranza. Con sette turni ancora da giocare, la volata per i primi quattro posti è un rebus: ogni partita, da qui a maggio, sarà una finale, e la Juventus non può più permettersi passi falsi.