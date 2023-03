L’attacco della Roma ha messo insieme un bottino di appena 19 gol e nessuno è sicuro della permanenza la prossima stagione

Il Corriere dello Sport fa il punto sull’attacco della Roma, che in questa stagione non sta brillando per rendimento: tutto il reparto ha messo insieme un tesoretto di appena 19 gol, troppo pochi per il valore dei singoli.

Il futuro è un incognita e nessuno ha il posto garantito. Belotti ha un opzione di rinnovo al raggiungimento di certi obiettivi individuali tra presenze e gol e non si esclude uno svincolo. Solbakken potrebbe essere girato in prestito, così come Shomurodov, che tornerà in giallorosso solo per essere rimesso sul mercato. El Shaarawy è in scadenza e si lavora per un rinnovo con riduzione. Abraham ha ancora estimatori in Inghilterra, ma tra questi non il Chelsea che ha la clausola di ricompra a 80 milioni. Per finire Dybala, che ha una clausola a 12 milioni per l’estero e il cui futuro è legato a quello di Mourinho.

