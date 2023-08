Roma Milan: gli ULTIMI aggiornamenti su Lukaku e Dybala verso il match dell’Olimpico, valido per la terza giornata di Serie A 2023/24

Come riferito da pazzidifanta, il programma del primo giorno alla Roma di Romelu Lukaku ha dapprima riservato al belga i test atletici al mattino, poi il primo allenamento nel pomeriggio. Da quanto emerge, sembra in arrivo una convocazione istantanea per il terzo turno di Serie A in cui la Roma ospiterà il Milan all’Olimpico. Il giocatore vorrebbe scendere in campo sin da subito e, infatti, sembrano esserci i presupposti per uno spezzone a gara in corsa.

Per quanto riguarda Dybala, l’argentino non si allena dalla partita di Verona, abbandonata anzitempo a causa di un dolore all’adduttore. Vista la condizione non ottimale, potrebbe dar forfait per il big match contro i rossoneri e poi saltare la convocazione con la Nazionale argentina per prepararsi al meglio in vista dell’Empoli dopo la sosta.

