Roma Milan, Kalulu esulta sui social: le parole – FOTO. Il difensore è entrato nel secondo tempo del match del venerdì sera

Dopo Roma Milan, anche il subentrato Pierre Kalulu esulta per i tre punti.

LE PAROLE – 3/3

Let’s keep it that way, Sempre Milan

