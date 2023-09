Gol Kamada: l’ex obiettivo del Milan firma la prima rete in Serie A – VIDEO. Vicinissimo al Milan, ora incanta con la Lazio

In Napoli Lazio, a siglare la seconda rete per i biancocelesti è Daichi Kamada, ex obiettivo del Milan ad inizio calciomercato.

NAPLES 1-2 LAZIO D.Kamada Le premier but avec la Lazio de Daichi Kamada ! pic.twitter.com/qrvQCedIBd — MercaGoals (@Merca_Goals) September 2, 2023

Ecco il video della prima rete in Serie A del giocatore nipponico.

