Roma Milan Primavera: calcio d’inizio alle 11, le formazioni ufficiali della sfida valevole per la settima giornata di campionato

Il Milan Primavera oggi fa visita alla Roma. Di seguito le scelte ufficiali di Guidi e Abate per la gara valevole per la settima giornata di campionato e in programma a Trigoria alle ore 11.

ROMA (4-3-2-1): Marin; D’Alessio, Plaia, Golic, Ienco; Graziani, Vetkal, Mannini; Cherubini, Joao Costa; Misitano. A disp.: Kehayov, Cichella, Oliveras, Marazzotti, Bolzan, Reale, Guerrero, Mlakar, Bah, Feola, Nardin. All. Guidi

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Victor, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Bonomi. A disp.: Torriani, Longoni, Perrucci, Salmach, Camarda, Cuenca Martinez, Paloschi, Parmiggiani, Sala, Perera, Amaral. All.: Abate.

The post Roma Milan Primavera: calcio d’inizio alle 11, le formazioni ufficiali appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG