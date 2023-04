Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha analizzato il pareggio del Milan sul campo della Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv nel post-partita di Roma-Milan, Luca Serafini ha così parlato:

«Il Milan ci ha messo tanto del suo per questo pari. L’unica polemica riguarda la mancata espulsione di Ibanez per un fallo francamente inaccettabile. Partita dura, fallosa, spigolata: il Milan non meritava di perderla, ma ha fatto più della Roma. Il pari è giusto, rimane aperta la cosa, ma certamente già mercoledì con la Cremonese bisogna essere più lucidi».

