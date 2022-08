José Mourinho non attende e a 10′ dal termine mette in campo Andrea Belotti per il suo esordio in maglia giallorossa

L’attaccante ex Torino ha preso il posto di Abraham e gioca i primi minuti a pochi giorni dal suo arrivo nella Capitale.

L’articolo Roma Monza, Mourinho mette in campo Belotti proviene da Calcio News 24.

