José Mourinho vuole il colpo grosso per rinforzare l’attacco della sua Roma: occhi dei giallorossi su Memphis Depay

Secondo quanto riferisce Sport, la Roma ha messo gli occhi su Memphis Depay dietro consiglio del tecnico José Mourinho, che a gennaio sogna il colpo grosso per l’attacco.

L’olandese è vicino alla scadenza con il Barcellona che vorrebbe monetizzare a gennaio, mentre il giocatore preferirebbe aspettare giugno per scegliere con più calma il suo futuro. Da non scartare nemmeno l’ipotesi Premier per lui.

