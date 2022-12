Si ritira l’arbitro Janny Sikazwe, protagonista del caos in quel famoso Tunisia-Mali in cui fischiò la fine con 5 minuti d’anticipo

Janny Sikazwe dice basta. L’arbitro 43enne, che diventò famoso per aver fischiato 5 minuti prima del 90′ la fine del match Tunisia-Mali di Coppa d’Africa, ha deciso di dire basta con una conferenza stampa.

Sikazwe è stato protagonista anche ai recenti Mondiali in Qatar, dove ha diretto in modo non proprio impeccabile il match tra Belgio e Canada.

L’articolo Sikazwe si ritira: l’arbitro del caos in Tunisia-Mali dice basta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG