José Mourinho, tecnico della Roma, è in ansia per le condizioni di Chris Smalling: il centrale inglese salterà il Milan

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Roma, prossima avversaria del Milan, c’è grande preoccupazione per le condizioni di Chris Smalling.

Il centrale salterà la gara coi rossoneri e rischia di saltare anche le due semifinali col Bayer Leverkusen:

