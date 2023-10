José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria dell’Olimpico contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa a lavoro. Bove e Paredes hanno fatto un grande sforzo. Siamo stati squadra questa sera e questo è quello che mi piace. Frosinone ottima squadra e ben organizzata. Ho pensato di essere il responsabile di Lukaku di non segnare, ma nessuno mi può dire questo perché per fortuna non sono un allenatore che toglie la qualità ai miei giocatori. Io sono molto contento per i miei ragazzi che hanno vinto, non era facile. Dobbiamo essere equilibrati mentalmente e sopportare la pressione. Ringrazio i tifosi perché ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Società? Voi continuate a parlare di futuro ma io ho dato la mia parola con un contratto».

DIFESA – «Oggi mentre guardavo la Juventus con l’infortunio di Bremer Allegri ha inserito Rugani e ho pensato ‘sei fortunato Max’. Noi senza Smalling e Llorente dobbiamo adattare Cristante e poi ci manca Sanches in mezzo per dare fisicità e copertura. Siamo questi e non dobbiamo mollare. Difficile possano recuperare per giovedì».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG