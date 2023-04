José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Europa League di domani contro il Feyenoord

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Sono a Trigoria da due giorni, sono uscito lunedì per andare a trovare un amico, poi sono tornato e non sono mai uscito. Tutto ciò che c’è fuori da Trigoria non lo sento: sono tranquillo, ma è una tranquillità strana, che non è vera a 24 ore da una gara così. E’ una partita bella da giocare, c’è un risultato negativo ma la qualificazione è aperta. E lo stadio è dalla nostra partita: sicuramente domani vorranno giocare la partita con noi. Se ci sarà Dybala Non lo so. L’allenamento di oggi è stato a bassa intensità, solo domattina capiremo se Paulo potrà o meno giocare».

L’articolo Roma, Mourinho: «Solo domattina capiremo se Dybala potrà giocare o meno» proviene da Calcio News 24.

