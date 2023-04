Paulo Dybala è stato costretto al cambio durante il primo tempo di Feyenoord-Roma di Europa League. I dettagli

Problemi in casa Roma per Paulo Dybala. L’argentino, al 25esimo del primo tempo della gara contro il Feyenoord, è stato infatti costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare.

La zona sembra quella dell’adduttore che già gli aveva dato problemi in passato. Una tegola per la Roma e Mourinho che spara di poterlo recuperar al più presto. Al rientro in Italia verranno effettuati gli esami strumentali.

L’articolo Roma, problemi per Dybala contro il Feyenoord: la situazione proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG