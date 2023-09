Q8 diventa il nuovo Proud Partner della società giallorossa, che annuncia l’accordo con un comunicato ufficiale

La Roma e Q8 insieme. Il club giallorosso ha così confermato la partnership con la nota azienda di prodotti petroliferi.

IL COMUNICATO – AS Roma è lieta di annunciare la partnership con Q8 che diventerà Proud Partner del Club.

Grazie alla collaborazione con Q8, si aggiunge un ulteriore tassello all’impegno dell’AS Roma nell’ambito della sostenibilità, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di biocarburanti e la creazione di valore sociale tramite un programma di iniziative congiunte.

Q8 rifornirà i bus della squadra con l’innovativo biocarburante Q8 HVO+, in grado di ridurre notevolmente il volume di CO2, abbattendo nell’intero ciclo di vita del 90% le emissioni rispetto all’utilizzo di un carburante tradizionale.

AS Roma e Q8 – nell’ambito della partnership – realizzeranno un programma di iniziative a beneficio del territorio, con particolare attenzione all’ambiente e alla comunità, oltre ad attività di promozione e di engagement rivolte ai tifosi giallorossi.

“Siamo felici di unire le nostre forze a quelle di Q8, un leader nel suo settore con il quale il Club condivide l’ambiziosa visione di fornire priorità e visibilità all’innovazione in ambito sostenibilità. L’AS Roma – spiega Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dei giallorossi – ha una lunga storia di attività sociali e ambientali a beneficio del territorio e così, in linea con la nostra strategia, questa partnership rafforza i nostri sforzi di sostenibilità e di decarbonizzazione per preservare la nostra incredibile comunità per le generazioni future”.

“Siamo fieri di essere a fianco della magica Roma e dei suoi tifosi per sostenerli in questo percorso sulla strada della mobilità sostenibile, grazie al Q8 HVO+ che garantisce un minor impatto ambientale ed è il frutto della continua innovazione che da sempre ci contraddistingue nel settore energetico.” dichiara Fabio Curtacci Global Cards Fleet and Marketing Director, e prosegue: “Grazie alla convinzione che condividiamo con la AS Roma sul ruolo delle imprese nella comunità, siamo orgogliosi di aver pianificato congiuntamente anche iniziative di valore sociale per il supporto del territorio in cui operiamo”.

