Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, dovrebbe tornare in campo a febbraio. Mancherebbe l’ultimo ok dei medici

Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, dovrebbe tornare in campo a febbraio. L’olandese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sentirebbe ormai pronto ma finché non arriverà il via libera dei medici il giocatore non potrà allenarsi regolarmente con il gruppo.

Nei giorni scorsi, infatti, Wijnaldum era volato ad Amsterdam per sottoporsi ad un controllo che non ha dato l’esito sperato. Se al prossimo controllo arriverà il tanto atteso via libera, allora il centrocampista a fine gennaio potrà tornare in gruppo e in una partita ufficiale a inizio febbraio.

L’articolo Roma, rientro di Wijnaldum rinviato a febbraio: la situazione proviene da Calcio News 24.

