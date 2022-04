Domani alle 18 c’è Roma-Salernitana, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Mourinho perde Pellegrini per squalifica e Mancini per un infortunio al ginocchio, il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a Tammy Abraham; assenze pesanti nella Salernitana con l’ex Fazio e Bonazzoli fermati per squalifica. Ecco le probabili formazioni.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan; Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Keramitsis, Maitland-Niles, Viña, Diawara, Bove, Veretout, Darboe, Carles Perez, El Shaarawy, Felix, Abraham. Indisponibili: Spinazzola, Mancini. Squalificati: Pellegrini.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Bohinen, Ederson, L. Coulibaly, Obi; Mikael, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Fiorillo, Dragusin, Gagliolo, Veseli, Di Tacchio, Zortea, Ruggeri, Kechrida, Verdi, Kastanos, Ribery, Vergani. Indisponibili: M. Coulibaly, Perotti, Mousset, Sepe. Squalificati: Fazio, Bonazzoli.

