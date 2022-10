Senza Paulo Dybala la Roma non riesce a segnare: l’analisi del momento difficile dei giallorossi, incapaci di segnare

La casella 0 nei gol segnati nell’ultima partita e, ancor più, la mancanza di occasioni in Roma-Napoli turba non poco l’ambiente giallorosso. Su Il Romanista si legge questa analisi piuttosto preoccupata, che parte da un dato reale: la squadra di Mourinho ha una media realizzativa troppo bassa e l’assenza di Dybala non può che preoccupare ulteriormente:

«Soltanto 13 gol in 11 giornate: è questo il bilancio della seconda Roma targata José Mourinho per quanto riguarda il campionato. Un bilancio ben misero per una squadra che, dopo il trionfo in Conference League, ambisce al ritorno in Champions. Le tante assenze, su tutte, quella di Paulo Dybala – non bastano a giustificare il bottino avaro in termini di reti segnate; così come l’aver affrontato già quattro big (Juventus, Atalanta, Inter e Napoli) è un alibi soltanto parziale. Le occasioni non sono mancate – perlomeno nelle gare precedenti ala sfida con Spalletti – ma la precisione e la concretezza sotto porta latitano. La scarsa vena realizzativa di Abraham e Zaniolo finora è stata parzialmente “coperta” dai gol di Dybala, Pellegrini, Smalling e Belotti, ma a lungo andare i nodi vengono al pettine. Urge trovare una soluzione».

L’articolo Roma, senza Dybala non si segna proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG