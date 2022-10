Come appreso dalla nostra redazione, Brahim Diaz è recuperato e sarà a disposizione per Dinamo Zagabria Milan di questa sera

Brahim Diaz è pienamente recuperato per la sfida di questa sera tra Dinamo Zagabria e Milan. Come appreso dalla nostra redazione, il provino a cui si è sottoposto lo spagnolo è andato bene e Pioli è pronto a portarlo in panchina.

Come trequartista alle spalle di Giroud agirà De Ketelaere: il belga è in netto vantaggio su Krunic.

