Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Slavia Praga, match di Europa League: di seguito le scelte dei due allenatori

L’Inter osserva con attenzione Roma-Slavia Praga, match d’Europa League per i giallorossi, che domenica sfideranno l’Inter in campionato. Due titolari out nei giallorossi, si tratta di Smalling e Spinazzola, entrambi in tribuna. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (3-5-2): Svilar; Ndicka, Mancini, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Holes, Ogbu, Vicek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Dumitrescu; Schranz, Masopust; Van Buren. Allenatore: Trpišovský.

