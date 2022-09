Il dg della Roma Tiago Pinto si è soffermato su Paulo Dybala ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Helsinki

Le dichiarazioni a Sky di Tiago Pinto:

APPORTO DYBALA – «Tutti noi sappiamo la qualità di Paulo in campo. Quello che mi sorprende è che sia un così bravo lavoratore, un ragazzo umile e che ha conquistato tutta Trigoria per il suo modo di essere. Quando un giocatore come lui è felice, le cose in campo sono più semplici. E’ vero che mi sarei aspettato avesse avuto bisogno di un po’ più di tempo ma per fortuna per noi sta facendo bene».

RINNOVO ZANIOLO – «Tante volte i giocatori sono più esperti dentro al campo che fuori. Oggi faccio fatica di dire meglio di quello che ha detto ieri Zaniolo. Sono totalmente d’accordo con lui. Non ci sono problemi, è un giocatore importante per noi e a suo tempo le cose andranno avanti».

L’articolo Roma, Tiago Pinto: «Dybala gran lavoratore. Il rinnovo di Zaniolo…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG