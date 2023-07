La Roma non è riuscita ad ottenere 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno 2023. Il club dovrà pagare una piccola multa

La Roma non è riuscita ad ottenere 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno 2023 e dovrà pagare una piccola multa alla UEFA per aver violato gli accordi del Financial Fair Play.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Tiago Pinto, nonostante le cessioni a titolo definitivo di Kluivert, Missori, Volpato, Tahirovic, Providence e Carles Perez è riuscito solamente a sfiorare la cifra-obiettivo. Per questo motivo, il club giallorosso pagherà solamente una piccola multa alla UEFA, con i capitolini che sono comunque rimasti soddisfatti di non aver ceduto alcun pezzo grosso della rosa.

