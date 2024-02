Le parole di Giorgio Tirabassi, attore e tifoso della Roma, sull’avvicendamento in panchina tra Daniele De Rossi e Jose Mourinho

L’attore Giorgio Tirabassi, tifoso della Roma, ha parlato del cambio sulla panchina giallorossa tra De Rossi e Mourinho. Di seguito le sue parole a TMW Radio.

CAMBIO IN PANCHINA – «Io parlo da tifoso e spettatore. Non mi sento un tecnico. Da spettatore io ho trovato che De Rossi ha fatto la cosa che volevamo tutti. Noi vedevamo una Roma che giocava a lancioni e perdeva palla. Non capivo perché non si costruiva. La Roma era una noia mortale. Adesso vediamo una squadra che gioca. Sono molto contento di De Rossi e spero che faccia una super carriera. Io vi posso dire che lui sta facendo quello che ci aspettavamo tutti: far dare il pallone ai più bravi. La Roma non superava la metà campo».

PROSSIMA PARTITA – «Contro l’Inter se anche perdi ci sta. Va detto, però, che la Roma ha dimostrato di essere molto strana emotivamente e quindi potrebbe fare una grande partita».

PELLEGRINI – «Pellegrini mi ha fatto aiutare molte volte. Esce Dybala entra Pellegrini e ti aspetti che non ci sia una grande differenza. Doveva essere un giocatore decisivo e con stoffa. Il fatto che sia il capitano della Roma per me non è così pesante. Quando la fascia l’aveva Cristante dove stava il problema».

RINNOVO DE ROSSI – «Secondo me è un’idea bellissima ma non conviene. Credo che non sia ancora pronto dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. Credo che anche la società voglia investire su un nome e quello lo deve fare perché dopo Mourinho non basta una sensazione romantica. È bene che la società si prenda la responsabilità con un grande allenatore».

