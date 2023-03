Le parole di Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, sulla rivelazione Retegui e la stagione dei giallorossi

Francesco Totti, ex Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da un evento di padel a Santa Severa.

PAROLE – «Retegui l’avevo visto in alcuni video. Mi aveva impressionato dal lato fisico e mentale, era voglioso. Non l’ho segnalato io a Mancini. Non ce l’ho più adesso, ce l’avevo purtroppo. Sono contento per lui, è un bravo ragazzo, una buona famiglia e se lo merita. Roma Non parlo perché poi si creano problemi. È ai quarti di Europa League, è quinto e può arrivare in zona Champions che è l’obiettivo. Mi auguro possa andare più avanti possibile in Europa».

