Georginio Wijnaldum corre verso il rientro in campo. Il centrocampista olandese della Roma partirà nel ritiro in Portogallo

Georginio Wijnaldum corre veloce verso il rientro in campo. Il centrocampista olandese della Roma sta lavorando duramente per recuperare dal brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per la prima parte di stagione.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il giocatore dovrebbe anche partire con la squadra nel prossimo ritiro in Portogallo prima della ripresa del campionato.

L’articolo Roma, Wijnaldum corre verso il rientro: sarà in Portogallo con la squadra proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG