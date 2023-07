Romano: «Demiral priorità per la difesa. Più difficile Chalobah, Lukaku…». Queste le parole dell’esperto di mercato

Fabrizio Romano su Youtube ha fatto il punto sul mercato dell’Inter:

«Bisogna stare attenti alla situazione di Trevoh Chalobah. Lui non è fuori dal progetto tecnico, ma se arrivasse una proposta, il suo entourage sarebbe pronto ad ascoltarla, visto che Chalobah vuole giocare e non stare in panchina, anche in vista degli Europei del prossimo anno. Dunque, attenzione. Ci sono stati diversi rumours sull’Inter, ma la priorità dei nerazzurri ora è Mehri Demiral, anche se comunque hanno sempre apprezzato l’inglese.

In questa settimana, inoltre ci saranno altri contatti tra Inter e Chelsea per Lukaku, la cui priorità resta tornare in nerazzurro. L’Inter deve dare al Chelsea ciò che chiede: al momento la trattativa procede lentamente e né il giocatore né il Chelsea possono aspettare in eterno»

