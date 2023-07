Intervenuto sul proprio profilo Twitter, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha confermato l’accordo vicino tra Inter e Sassuolo per Davide Frattesi. I nerazzurri avrebbero già trovato l’intesa per i termini personali col giocatore.

Inter are now close to reaching verbal agreement with Sassuolo for Davide Frattesi — talks advancing to the final stages, personal terms agreed. #transfers

Frattesi has always been Inter top target to replace Marcelo Brozović — AC Milan have different priorities. pic.twitter.com/E4cjaNu6RN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023