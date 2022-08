Ecco le parole dell’esperto di mercato Fabrizio Romano che parla a The Here We Go Podcast dell’Inter e delle sue trattative.

Queste le parole di Fabrizio Romano al Podcast The Here We Go, così sull’Inter: “Il Nizza è interessato a Casadei. Il Chelsea sta ancora trattando con l’Inter, ma in corsa c’è il club francese e si parla della possibile opzione di riacquisto. L’Inter non accetterà 8/9 milioni di euro per Casadei, due offerte del Chelsea sono già state rifiutate.” Conclude il giornalista.

Sede Inter

Sconcerti alla trasmissione Maracanà di TMW Radio parla così dei nerazzurri: “Credo che abbia una squadra completa, questo sì, ma credo che ci siano anche altre squadre complete come la Roma, vedremo cosa farà il Napoli. L’Inter ha poche riserve in attacco, ma per il resto è una squadra fatta. E non è escluso che avendo perso Sanchez e Pinamonti magari faccia qualcosa davanti. E’ comunque completa, ha la stessa difesa e l’attacco e tutte riserve importanti rispetto allo scorso anno.” Conclude.

