Il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, parla al canale Twitch di SOS Fanta, ecco cosa dice sul mercato dell’Inter.

Sono queste le parole di Fabrizio Romano nel canale Twitch di SOS Fanta, ecco cosa dice sul mercato dei nerazzurri: “Smalling all’Inter piace. Ci sono già stati dei contatti con gli agenti, l’Inter è informata sulla situazione di Smalling. Ancora la società nerazzurra non ha fatto offerte, dipenderà tanto dalla scelta del giocatore e oggi è esclusivamente concentrato sulla Roma.“

Conclude così l’esperto di mercato: “Smalling non sta trattando con nessuno al momento, ma l’Inter c’è perché Skriniar, de Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza e Acerbi è in prestito. La Roma proverà a trattenerlo, ci vorrà tempo per definire il futuro.“

Insomma quindi vedremo come andrà a finire questa intrigata vicenda di mercato che vede anche la Juventus interessata.

