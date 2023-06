Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano fa il punto sulle trattative riguardanti i due attaccanti nerazzurri.

Il mercato dell’Inter è già in fermento nonostante siano passati solo 2 giorni dalla finale di Champions League; Fabrizio Romano in un diretta su Twitch al canale di SOS Fanta ha dato gli ultimi aggiornamenti su Lukaku e Dzeko.

Edin Dzeko

“Lukaku in Arabia Ci sono stati contatti con l’Al Hilal ma la priorità rimane l’Inter: poi bisogna vedere col Chelsea perché se non si trova una soluzione, l’Arabia può diventare una via d’uscita. Lo vogliono e l’hanno incontrato, è vero, ma da qui a prenderlo c’è l’Inter di mezzo. Dzeko? Credo che andrà via da svincolato: ha tante possibilità, in Turchia ma anche nei paesi arabi. Starà a lui trovare la situazione migliore ma non credo che rivedremo Dzeko all’Inter“.

