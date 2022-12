Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, parla del mercato dell’Inter sul canale Twitch di SOS Fanta.

Ecco cosa dice l’esperto di mercato, Fabrizio Romano sul famoso canale Twitch di SOS Fanta, ecco sul possibile ritorno di Hakimi all’Inter: “Quando leggo di Hakimi-Inter per gennaio, lasciate perdere. Non vedo perché il PSG dovrebbe dar via Hakimi, anzi, il club parigino voleva prendere Skriniar già in estate perché aveva quella connessione lì a destra. Al PSG tutto può cambiare presto, magari escono agli ottavi in Champions e cambia tutto, ma a oggi non c’è nulla su Hakimi-Inter.“

Conclude parlando di Dumfries: “Per me lo United a gennaio non prenderà Dumfries, lo dico con sicurezza, il club sta trattando il rinnovo con Dalot che è la priorità. Lo United non sta trattando l’esterno dell’Inter e non penso che spenderanno 50 milioni per lui. I Blues invece vanno tenuti d’occhio, Denzel è in lista dall’estate, se ne è parlato anche nell’operazione Lukaku. Oggi non stanno trattando, ma è una porta da tenere aperta, dipende dalle proposte. Oggi l’Inter a 25/30 milioni non vende Dumfries, ne servono 50.“

