L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini parla della Juventus a Radio Bianconera, ecco cosa dice sul mercato dei bianconeri: “A gennaio la Juventus credo che possa prendere un esterno, probabilmente a destra. I nomi sono quelli noti, Maehle è il più difficile perché l’Atalanta non lo darà mai in prestito e la Juve cerca l’occasione, magari puntando su Karsdorp o Odriozola.“

Montero, tecnico della primavera bianconera parla dopo la vittoria in amichevole contro il Servette: “Dopo tanti giorni di allenamento finalmente siamo scesi in campo confrontandoci in questa amichevole contro il Servette. Siamo contenti perchè hanno avuto spazio tutti coloro che sono rimasti a lavorare a Vinovo in queste settimane e la loro attitudine è stata ottima. La nostra preparazione in vista della ripresa del campionato sta proseguendo molto bene e sono molto felice anche perché alcuni nostri ragazzi stanno lavorando con la Next Gen e altri con la Prima Squadra.“

