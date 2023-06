Il giovane attaccante della Lazio, Luka Romero, è conteso da Inter e Milan: i rossoneri sembrano in netto vantaggio per il suo acquisto

Luka Romero, l’ennesimo sgarbo provato dall’Inter nei confronti del Milan, sembra non riuscire ad andare in porto. Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, chiarisce la situazione legata al giovane attaccante della Lazio.

LE PAROLE –: «Il classe 2004, che ha il contratto in scadenza con la Lazio al 30 giugno, ha dato priorità al Milan, mettendo in standby le altre possibilità. Per questo motivo, mercoledì 28 giugno i rossoneri incontreranno l’agente dell’argentino per trovare l’intesa totale».

