Justin Kluivert, nuovo attaccante del Bournemouth, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. Ecco le sue dichiarazioni

Justin Kluivert, nuovo attaccante del Bournemouth, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese.

PAROLE – «Sono molto felice. Non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia e di conoscere compagni ed allenatore. È sempre impegnativo viaggiare, aspettare i documenti ed effettuare le visite mediche. Ma fortunatamente è andato tutto bene. Ho già imparato molto dalla mia carriera. In realtà però è solo l’inizio. Ne ho già passate tante e questo mi aiuta ad affrontare quanto mi aspetta in futuro, ne sono certo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG