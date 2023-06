L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ritiene che i nerazzurri hanno buone possibilità di vincere la corsa per il centrocampista della nazionale.

Alfredo Pedullà su Twitter ha dato le ultime notizie di mercato riguardanti Davide Frattesi e non solo. “Il vantaggio dell’Inter oggi: si è mossa prima, ha il gradimento di Frattesi che ovviamente aprirebbe anche al Milan. Ma con l’Inter ci sono dialoghi e convinzioni antecedenti”.

Davide Frattesi

“Ovviamente serve la chiusura del cerchio Brozovic. Frattesi: possibile incontro Sassuolo-Milan in settimana, i rossoneri fin qui si sono fatti sentire indirettamente. Poi il Sassuolo incontrerà di nuovo l’Inter tra mercoledì e venerdì (a Rimini). Valutazione: 30-32 più contropartita tecnica. Juve oggi in terza fila, Roma in quarta e staccata”.

