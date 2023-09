Luka Romero, uno dei nuovi arrivati in rossonero in questo mercato, è stato escluso dalla lista Champions: ecco l’idea di Pioli per lui

Ha fatto un po’ riflettere la scelta fatta dal Milan di escludere Luka Romero dalla lista Champions League di quest’anno. Il giovane attaccante argentino è stato fatto fuori da Stefano Pioli per dar spazio a giocatori più pronti e più esperti.

Calciomercato.com spiega quale sia l’idea del tecnico rossonero per il calciatore ex Lazio. La concorrenza è la motivazione principale dell’esclusione, ma si è trattata di una scelta sofferta per Pioli. Luka si sta allenando bene ed ha dimostrato di avere buone qualità. Il futuro, dunque, è tutto dalla sua parte.

