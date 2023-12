Romero Milan, l’argentino può dire addio a gennaio? I rossoneri riflettono sul futuro dell’attaccante visto lo scarso minutaggio

Le strade tra Luka Romero ed il Milan potrebbero separarsi nel corso della sessione di calciomercato di gennaio. Lo spazio concesso da Stefano Pioli all’attaccante argentino finora è stato poco: finora ha collezionato soltanto 85 minuti in campo, totalizzati in 4 presenze.

Ecco perché, come riferisce Calciomercato.com, l’ex Lazio potrebbe salutare i rossoneri a gennaio. L’ipotesi contemplerebbe una sua cessione in prestito, per trovare maggior minutaggio altrove.

