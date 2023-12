Romero via dal Milan a gennaio? Decisione presa: cosa succederà nel corso della prossima sessione ormai alle porte

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Luka Romero. L’argentino, arrivato a parametro zero in estate, non è riuscito fin qui a ritagliarsi lo spazio desiderato.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan avrebbe ormai deciso di mandarlo a giocare in prestito altrove. La scelta è stata praticamente fatta.

