Ronaldo decisivo nella Champions League asiatica: l’ex Juve segna il gol vittoria. L’Al Nassr batte l’Al Feiha nel “derby”

Ronaldo non si smentisce mai e anche nella Champions League asiatica si rivela come giocatore assolutamente decisivo.

E’ dell’ex fuoriclasse della Juve, infatti, il gol della vittoria ottenuta dal suo Al Nassr contro l’Al Feiha per 1-0 in quel che è stato il “derby” saudita della competizione. Con questo successo Ronaldo fa strappare alla sua squadra il pass per gli ottavi di finale.

