Ronaldo Fenerbache, clamoroso scenario all’orizzonte nel futuro dell’attaccante portoghese: CR7 si lascerà convincere?

Secondo quanto riferito da ESPN, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare il Manchester United per trasferirsi al Fenerbahce.

L’attaccante portoghese avrebbe parlato in prima persona con il presidente del club turco Ali Koc e con Jorge Jesus, allenatore della squadra. Il mercato in Turchia sarà aperto fino all’8 settembre e le tempistiche non sono un problema. Ma CR7 si farà convincere ad accettare un campioanto di livello inferiore a quello attuale?

L’articolo Ronaldo Fenerbache, la clamorosa idea: CR7 si fa convincere? proviene da Calcio News 24.

