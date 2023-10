Cristiano Ronaldo non può più entrare in Iran, pena il rischio di ricevere 100 frustate: il clamoroso motivo che c’è dietro

Secondo il TgLa7, Cristano Ronaldo non può più entrare in Iran o rischia di ricevere 100 frustate. Il motivo? CR7 ha avuto modo di incontrare la nota artista locale Fatemeh, che ha l’85% del corpo paralizzato ed è conosciuta per le sue pitture con i piedi.

Dopo un ritratto dell’attaccante donatogli dalla stessa, Cristiano ha pensato di salutarla affettuosamente con un bacio e un abbraccio e ora ciò potrebbe essere interpretato come adulterio commesso con una persona non sposata.

