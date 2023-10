L’ex centrocampista Borja Valero trova differenze tra l’Inter attuale e quella della passata stagione.

Borja Valero ha detto la sua sulla corsa Scudetto a DAZN. “Milan e Inter sono destinate a lottare fino alla fine, le considero in pole position. Poco dietro metto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’assenza dell’impegno europeo: forse il gioco non è particolarmente brillante, ma è efficace. E comunque, non dimentico lo stesso Napoli: se ritrovasse alcune certezze…”.

I problemi della squadra di Inzaghi

“Capitava spesso che faticasse dopo la Champions. Succede ancora, ma con una differenza: prima sbagliava l’approccio, mentre contro Sassuolo e Bologna ha subito la rimonta. Considererei il bicchiere mezzo pieno: non sbagliare l’impatto sulla gara è fondamentale, questo l’Inter penso l’abbia capito. Non sarei preoccupato”.

L’importanza del derby

“Tutti sappiamo quanto sia importante questa partita, ma nell’arco di una stagione si parla comunque di sei punti in gioco: è più importante non sbagliare contro le medio-piccole, alla fine sono questi i punti che fanno la differenza. Qualsiasi allenatore firmerebbe per perdere entrambi i derby in favore della vittoria dello Scudetto. Quel 5-1 è stato pesante per il Milan, ma è ripartito subito: per Pioli è stato un segnale importantissimo”.

Sul centravanti belga

“Lo conosco bene, avendo giocato con lui all’Inter: è difficilissimo da tenere, specialmente quando lo affronti face to face in area di rigore. Ha quella cattiveria e fame di gol tipiche del grandissimo centravanti. Difficile dire se sia il più forte o meno della Serie A, di certo fa la differenza. E lo sta già dimostrando”.

