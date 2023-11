Ronaldo salta la Champions asiatica, Castro: «Non è in forma, era stanco». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Al-Nassr

Ha fatto discutere l’assenza di Cristiano Ronaldo nel match della Champions asiatica tra Al-Duhail e Al-Nassr. Il tecnico Luis Castro ha parlato così dell’ex Juve.

RONALDO – «Cristiano non è in forma per giocare. Pochi giorni fa ha giocato una partita che è terminata ai supplementari e 48 ore fa una partita importante per il campionato. Capisco che alla gente piaccia vedere Ronaldo giocare, ma l’Al-Nassr non è solo Cristiano».

The post Ronaldo salta la Champions asiatica, Castro: «Non è in forma, era stanco» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG