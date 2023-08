Attraverso il suo profilo Instagram, Martina Rosucci ha commentato l’eliminazione dell’Italia femminile dal Mondiale. Le parole della centrocampista della Juventus Women.

PAROLE – «Sono ancora davanti alla tv, ormai spenta. Fa malissimo vedervi così compagne. Fa male come se lo avessi perso in campo con voi. Fa male come non averlo giocato e averlo perso per sempre. Fa male come non aver visto partecipare Sara Gama, il capitano di una svolta epocale. Fa male sentire tutto quanto. È una sconfitta. DI tutti e per TUTTI. E se si vorrà ripartire diversamente, bisognerà farlo TUTTI con la responsabilità personale di volerlo fare per davvero!».

