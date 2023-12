L’ex attaccante di Lazio ed Inter, Ruben Sosa, ha voluto dire la sua in vista del match di stasera tra biancocelesti e nerazzurri

Intervistato da Tuttosport, Ruben Sosa, doppio ex della sfida di stasera tra Lazio ed Inter, ha presentato così la gara.

EMOZIONI – «Si gioca la partita del mio cuore tra due squadre che ho amato tantissimo e alle quali resto tuttora legatissimo, tanto da non perdermi mai le loro gare in televisione. Sono due formazioni che giocano all’attacco, quindi potrebbero esserci diversi gol. Che vinca il migliore, comunque vada sarò contento».

INTER – «I nerazzurri giocano un grande calcio e possono vincere tutto quest’anno. Non solo lo Scudetto ma pure la Champions League. L’hanno già dimostrato nella scorsa stagione il loro valore internazionale. Il merito è soprattutto di una persona…Simone Inzaghi è un uomo molto intelligente e gioca sempre per vincere. Ha trasmesso la sua mentalità alla squadra che lo segue in tutto e per tutto. Lo ritengo un allenatore davvero molto preparato. L’avevo conosciuto ai tempi della Lazio e ci ho parlato qualche volta: già all’epoca mi aveva colpito ed ero sicuro che sarebbe arrivato a grandi livelli. Non mi sono sbagliato».

LAUTARO – «Il Toro è cresciuto molto in questi anni, diventando uno dei migliori calciatori al mondo. Lautaro non è soltanto un bomber straordinario: oltre a segnare tanto, aiuta la squadra facendo un lavoro prezioso per i compagni. Ce ne sono pochi come lui».

IMMOBILE – «Guai a chi mi tocca Ciro! Immobile è un grande attaccante e un vero capitano. Ogni tanto dicono che è finito e questa cosa mi fa arrabbiare. Come si fa a discutere uno che ha fatto 200 gol? Secondo me resta decisivo e può ancora dare molto alla Lazio».

