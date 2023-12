Per i veri appassionati di calcio, ecco un elenco dettagliato di tutte le partite di calcio, italiano e internazionale, del 17 dicembre

Per gli inguaribili appassionati di calcio, queste sono tutte le partite, sia di calcio nazionale che internazionale, che verranno disputate oggi, 17 dicembre 2023. Oggi scende in campo l’Inter, in trasferta contro la Lazio per il sedicesimo turno di campionato.

11.00 Inter-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00 Lazio-Monza (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00 Tenerife-Barcellona (Liga femminile) – DAZN

12.30 Milan-Monza (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Pomigliano-Sassuolo (Serie A femminile) – DAZN

13.15 Manchester United-Liverpool (Women’s Super League) – DAZN

14.00 Almerìa-Maiorca (Liga) – DAZN

14.00 Novara-Triestina (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Trento-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

14.00 Cesena-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

14.00 Olbia-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.00 Genoa-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00 Levante Las Planas-Real Madrid (Liga femminile) – DAZN

14.30 Heracles-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA TV

14.30 Sparta-Twente (Eredivisie) – MOLA TV

15.00 Zona Serie A – DAZN

15.00 Fiorentina-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Udinese-Sassuolo (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

15.00 Arsenal-Brighton (Premier League) – SY SPORT UNO

15.00 Como-Roma (Serie A femminile) – DAZN

15.30 Friburgo-Colonia (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15 Lecco-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Real Sociedad-Betis (Liga) – DAZN

16.15 Alessandria-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.15 Vis Pesaro-Sestri Levante (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

16.45 Ajax-Zwolle (Eredivisie) – MOLA TV

17.30 Liverpool-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO

17.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 256)

18.00 Bologna-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Las Palmas-Cadice (Liga) – DAZN

18.30 Avellino-Taranto (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

18.30 Monopoli-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

18.30 Monterosi-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18.30 Gubbio-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

18.30 Arzignano-Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.30 Norimberga-Bayern Monaco (Bundesliga femminile) – DAZN

18.30 Siviglia-Athletic Bilbao (Liga femminile) – DAZN

19.30 Bayern Monaco-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

20.00 AZ Alkmaar-PSV Eindhoven (Eredivisie) – MOLA TV

20.45 Lazio-Inter (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lille-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

20.45 Ancona-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

20.45 Padova-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

20.45 Virtus Verona-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

20.45 Carrarese-Lucchese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

20.45 Brindisi-Picerno (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

21.00 Real Madrid-Villarreal (Liga) – DAZN

21.30 Braga-Benfica (Campionato portoghese) – DAZN

L’articolo Calcio, tutte le partite di oggi, 17 dicembre: dove vederle e quando proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG