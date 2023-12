Ancora il giornalista Ceccarini ha voluto parlare del calciomercato dell’Inter, in particolar modo sulla fascia destra

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha voluto ancora parlare dell’Inter in ottica calciomercato: sulle soluzioni post Cuadrado.

«L’operazione al tendine d’Achille di Cuadrado costringerà l’Inter inevitabilmente a tornare sul mercato. La conferma nelle ultime ore è arrivata anche dal direttore sportivo Ausilio. Ora resta da capire quale sarà la strategia da adottare, anche perché trovare un “quinto” che sia di assoluto livello e a condizioni vantaggiose a gennaio non è certo facile. Una strada è intervenire su un esterno di ruolo. Soluzione non facile visto che la sessione invernale non offre grandi opportunità. Un profilo sicuramente monitorato è Buchanan del Bruges ma in questo caso serve un investimento di un certo livello e quindi il via libera da parte della proprietà. Altre idee potrebbero essere Meunier del Borussia Dortmund e magari Nandez del Cagliari ma la caccia all’eventuale profilo giusto deve ancora entrare nel vivo».

